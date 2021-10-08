因應疫情，今年新北市客家義民爺文化祭的系列活動改為線上舉辦，即日起推出「義起向前行」2D跑酷遊戲，融入義民爺相關文化打造6道關卡，雙十連假邀請大家揪團義起上線一探究竟，10月31日前參加積分賽活動，有機會Dyson吹風機、TATUNG不鏽鋼電鍋、L‘OCCITANE香氛護手組、全聯500元禮券帶回家。

新北市客家事務局長林素琴表示，2D跑酷遊戲取名「義起向前行」，是希望在疫情時代，大家能夠一起克服種種難關，繼續大步向前邁進。疫情已改變大家的生活方式，文化推廣也因應時代變化，首度將客家文化遊戲化，將義民爺的由來、創意神豬、迎神遶境、安座大典、挑擔奉飯與疫情來襲等內容導入遊戲中。

林素琴說，場景更融入新北市知名景點，如板橋市民廣場竹筍地標與林家花園、樹林沐心池、三重熊猴森樂園、五股夏綠地、淡水風景區與淡海輕軌、瑞芳深澳鐵道自行車、平溪十分瀑布及三峽客家文化園區等，提升更多年輕及新世代接觸的廣度，讓大小朋友透過簡易的遊戲操作，對客家文化有進一步的認識。

客家事務局表示，「義起向前行」（遊戲網址：https：／／bit.ly／ntpchakka-Runner）以一般社會大眾最容易上手的跑酷類型進行設計，不需要教學就能快速上手，透過電腦或手機，就能以簡單地操作（←、→）體驗遊戲樂趣。