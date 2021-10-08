眼見11日的洋將大限即將到來，中信兄弟在8日賽前將日籍投手高野圭佑升上一軍，總教練林威助表示，會在與富邦悍將的3連戰中找機會讓他出賽，至於最後選擇留下哪4位洋將，仍需要視高野這幾日出賽及羅傑斯10日「畢業考」投得如何而定。

今年受到疫情影響，中職延賽近2個月，原本的「831大限」的相關註冊日延後到10月11日，不過4日各球團開會討論是否洋將大限再延後，最後決定維持原狀，也讓5隊中唯一超過洋將人數的兄弟表達無法接受。

兄弟日前宣布簽下2名新洋投象魔力（Shawn Morimando）、華德茲（Jose Valdez），2人目前已在飛往台灣的班機上，現在距離洋將大限只剩3天，勢必要在他們還在隔離時就要做出取捨，加上原本陣中的德保拉、羅傑斯、格里斯及高野圭佑，目前是6取4的情況。

今天兄弟將高野圭佑升上一軍，林威助表示，與富邦的這3場比賽會盡量找機會讓他下場，而他之前在二軍多以中繼為主，來到一軍後應該也是會維持同樣角色。

「助總」表示，高野圭佑就是「本格派」正常型的右投手，來台灣之前球速有到150公里，「但來台灣後，疫情的那2個月看到球速沒那麼快，大概143至145公里左右，剛來時有看到他有1顆曲球滿不錯的。」

至於面臨「畢業考」的羅傑斯預計10日先發，而在9月初拉傷下二軍的格里斯，林威助表示，大約4、5天前有聽到關於格里斯的回報，恢復約7、8成，投球也是約7、8成力量在丟，「但狀況還是要再持續追蹤。」

隨著洋將大限一步步逼近，「助總」也被問到是否有睡好？他笑說：「差不多啦！想的事情多了1、2件，只是覺得時間真的不太夠，很多狀況需要考慮，如果選格里斯，他是傷兵又可能有一段時間不能用，可能挑戰賽也不能用，現在也沒有確定一定會進台灣大賽，真的滿麻煩的。」