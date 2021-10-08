屏東潮州的蘭花業者在趁勢推出蝴蝶蘭口罩後，整體業績成長10倍，也順利帶動蘭花買氣。（謝佳潾攝）

疫情期間，除締造宅經濟外，「口罩商機」也非常可觀，屏東潮州的蘭花業者在趁勢推出蝴蝶蘭口罩後，不僅整體營業額成長10倍，也順利帶動蘭花買氣，鮮花的業績僅1個月就增加4成，成功在艱困期替蘭花產業找出一條新出路。

疫情重創百業，蘭花產業也難倖免，從外銷受阻到國內市場因三級警戒所有活動暫停、訂單大下滑，蘭花業者一直在夾縫中求生存，而潮州的永宏蘭業則視危機為轉機，搭上「口罩商機」推出蝴蝶蘭口罩，果真吸引消費者目光，也成功帶動蘭花買氣。

「業績成長很有感！」永宏指出，，永宏不僅賣鮮花，還有蘭花禮盒等多種商品，而自8月中旬推出5款蝴蝶蘭口罩後，營業額明顯飆升，對比之前沒賣口罩的整體營業額，9月足足成長10倍，且光口罩就占8成多。

永宏笑稱，因為賣花才是本業，所以當看到口罩的驚人銷量時，還是會有點小擔心，畢竟花業總不能靠口罩撐場，不過看到鮮花的業績後，終於鬆一口氣，而且還非常的開心與有信心，數據顯示，開始賣口罩後，鮮花的業績也增加4成，「口罩商機」成功帶動蘭花買氣。

永宏說，今年5月本土疫情大爆發後，所有活動與市場擺攤全暫停，當時為推廣大家買花回家布置、療癒身心，開始推出宅配蝴蝶蘭的服務，而宅配至今雖進行中、訂單也很平穩，但多數是老顧客以及之前在市場擺攤的熟客，相較之下，口罩明顯帶來新客群。

永宏分析，花藝是很主觀的興趣取向，要推廣有一定的難度，但口罩就不同了，口罩已成為生活必需品，每個人每天都要用到，所以當把蘭花變成生活需品時，推廣的效益就會很明顯，因此他們相信，蝴蝶蘭口罩不僅帶動蘭花買氣，也讓更多人認識蘭花產業。

為此，永宏趁勢追擊，再加推3款蝴蝶蘭口罩，相較之前的單一花色，新的3款分別以黑、紅、綠為底色，再印上多花色的蝴蝶蘭，不僅質感再提升，也讓大眾看到蝴蝶蘭的更多樣貌。