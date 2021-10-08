電子元件代理與解決方案供應商益登科技（3048）9月營收為109.82億元，月增10.3％，年增7.83％，創今年單月新高，帶動第三季營收達293.56億元，季增25.48％、年減2.81％；累計前九個月營收773.06億元，改寫歷年同期新高。

益登9月底也宣布將擬以每股18元現金對價方式取得興櫃IC通路商彥陽科技百分之百持股，轉換基準日暫訂12月30日。益登表示，兩家公司產品線間具有互補效益，併購案的完成將對雙方企業價值與股東權益均有正面助益。