益登科技前三季營收創新高 17:592021/10/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電子元件代理與解決方案供應商益登科技（3048）9月營收為109.82億元，月增10.3％，年增7.83％，創今年單月新高，帶動第三季營收達293.56億元，季增25.48％、年減2.81％；累計前九個月營收773.06億元，改寫歷年同期新高。 益登9月底也宣布將擬以每股18元現金對價方式取得興櫃IC通路商彥陽科技百分之百持股，轉換基準日暫訂12月30日。益登表示，兩家公司產品線間具有互補效益，併購案的完成將對雙方企業價值與股東權益均有正面助益。 聚鼎Q3營收 連四季創高 《電子通路》益登9月營收雙增 前3季創高 #益登 #彥陽 #益登科技 #月營收 #營收創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉晶光9月營收出爐 拿下三冠王 17:232021/10/08 財經 天正國際9月營收寫三年新高 10:212021/10/08 財經 旺宏9月、Q3營收 同創新高 04:102021/10/08 證券．權證 群益投信 首屆數金獎大贏家 04:102021/10/08 產業特刊 《半導體》家登9月、Q3營收 今年來最佳 09:112021/10/08 財經 《光電股》億光Q3營收季減2％ 前3季仍增2成 12:352021/10/08 財經 《半導體》聯發科9月營收攀頂 Q3財測做到了 17:412021/10/08 財經 朋億前三季營收40.82億元 超越去年全年 16:062021/10/08 財經 《半導體》MCU旺翻 應廣前9月營收勝去年全年 09:282021/10/08 財經 聯發科9月、Q3營收創新高 前三季年成長逾六成 17:532021/10/08 財經 《食品股》「搖」出商機 鮮活果汁-KY前3季營收爆表 16:332021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 財經 孟晚舟回歸也難救 外媒：華為2大支柱崩塌 早已面目全非 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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