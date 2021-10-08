日本25歲正妹聲優成海瑠奈，外型清純又可愛，憑著幫遊戲《偶像大師 閃耀色彩》角色三峰結華配音走紅，獲得一票粉絲喜愛。然而成海瑠奈近日就被爆料已有交往多年的知名YouTube男友，甚至還背著男友與一位企業家偷情長達3年。企業家女友得知後要求成海琉奈道歉未果，反遭對方封鎖，氣不過找上專門爆料的YouTube頻道報導，才讓成海琉奈私下超亂一面全曝光。

成海瑠奈被企業家女友報復，揭開她背著擁有百萬粉絲的知名YouTuber男友もこう，出軌企業家多年的荒唐真面目。據悉，成海瑠奈曾與企業家交往，分手後對企業家念念不忘，即便對方已有女友仍甘願當小三，兩人在互有另一半的狀況下偷情長達3年。

成海瑠奈與企業家偷情對話截圖與自拍也一一流出，從兩人對話中可以得知成海瑠奈曾趁著男友開實況不在家時，大膽把企業家帶回家約會，而且偷情時還不帶套，最高紀錄曾一夜4次讓成海瑠奈嗨到直呼：「讓我忘記現實吧！」

最令人訝異的是，成海瑠奈男友其實在3個月前就發現此事，卻還是想跟成海瑠奈結婚。對於NTR（日文：被他人戴綠帽）男友風波，成海瑠奈目前尚未回應，據日媒報導，她因「体調不良」也就是身體狀況不好的關係，確定缺席今晚原本預定好的直播節目。