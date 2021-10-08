超人氣YouTube團體「反骨男孩」性感成員蕾菈（Lyla），因擁有一張神似鐵肺歌后鄧紫棋的臉蛋和火辣身材，迅速成為許多男粉絲心中的女神；蕾菈光是IG就有超過116萬人追蹤，最近她穿著自家品牌的上衣，雙肩開大洞加合身設計讓她上圍形狀太明顯，有粉絲更誤會是吊嘎穿反，忍不住驚呼「大凶啊」。

蕾菈無論是在YouTube頻道中的影片或IG上，都不吝嗇展現自己的好身材，連發行的寫真年曆尺度也常常挑戰18禁；昨（7）日她在IG發文，貼出多張穿著自己品牌的衣服，但圖文不符地說，「最近一直忍不住想跟各位分享一件事情，但因為我是天蠍座，我喜歡釣人胃口！所以這一篇只是想發照片的廢文」。

照片中蕾菈坐在房間，身穿一件雙肩都看似挖了大洞的短版上衣，合身剪裁也讓她引以為傲的豐滿上圍形狀非常明顯，很隱隱約約看得見裡面似乎有胸貼還是NuBra，讓眾人眼睛不由自主都被車頭燈吸過去。

蕾菈自稱發了一篇廢文，讓她的老闆酷炫也在底下留下點點點的標點符號，像是在表達很無言的意思；但廣大粉絲卻不以為意，看到女神蕾菈曬出這種辣照，紛紛熱情表示，「那請多發一點廢文」、「大讚，可以多發點」、「大凶啊！太兇」、「在以前這種衣服會被誤會吊嘎穿反」、「沒關係，讓妳釣」、「妳穿這衣服就很釣人胃口」。