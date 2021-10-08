勞動部今召開基本工資審議委員會，決議最低工資從現行月薪24000調漲至25250元，時薪則由160元上調至168元，將提報行政院核定。2012 年起，台灣時薪增幅持續領先月薪，按同期匯率計，台灣時薪在 2018 年起追過香港。經此上調後，台灣最低時薪折合港元為46.57元，香港當下的法定最低時薪是37.5元，即台灣比香港高約25％。

據香港2019年數據，香港只有約7.55 萬勞動人口領最低工資，僅佔就業人口 1.95％ 。