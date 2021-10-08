新竹國泰醫院肩負到校替學生施打疫苗責任，為了體貼學生們，新竹國泰決定採宇美町再進階的蜂巢式打法，雖是醫院自創名詞，但表示醫療人員像蜜蜂一樣忙碌，到每個巢室照顧小幼蜂的概念。團隊前進各班教室衛教，學生們只要坐在位置上，就能打疫苗施，老師同學更可在旁陪伴，降低緊張感。醫院表示，衛教的時候學生對醫療團隊準備作業很好奇，還舉手發問「沒吃早餐可以打嗎？」

BNT疫苗開打，新竹市安排各大醫院到校協助施打，新竹國泰醫院配合不同國高中學校的環境，彈性調整施打的方式，採用宇美町再進階蜂巢式打法。院方表示，蜂巢式的名詞雖然是自創，但也表示醫護人員像忙碌的蜜蜂，到每個班級座位替有如小幼蜂的學生們施打疫苗。

新竹國泰醫院表示，施打時會先請醫師到教室衛教，一一檢視、了解學生生理狀況，再由護理人員依序施打。有醫師透露，在衛教的時候，學生們對醫護人員在旁抽針準備相當好奇，也會提出很可愛的問題，例如：「早上沒吃早餐可以打疫苗嗎？」

衛教結束後，學生們只需要在自已座位等候施打疫苗。新竹國泰醫院解釋，宇美町蜂巢式打法可讓學生在最熟悉的環境打疫苗，更可消除所有的不安感，施打完疫苗也無須走動，就能在座位上休息喝水，再打開課本準備迎接下一堂課。

醫護人員表示，宇美町蜂巢式打法對於醫護人員較為辛苦，因需要推著摺疊工作車穿梭各個教室，不過學生們就像幼蜂般需要照顧，醫護的責任就是提供無微不至的溫暖呵護。