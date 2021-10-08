塞港及大小月等因素，長榮（2603）9月合併營收達491.30億元，年增153.84％，但比8月合併營收500.21億元，減少約8.9億元，月減1.78％，終止連四個月走揚，轉月減；累計前九月合併營收為3349.51億元，年增134.72％。