終止連4個月走揚 長榮9月合併營收月減1.78％ 18:232021/10/08 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮2.4萬TEU的EVER ACE「長範輪」日前已完成第一次航程。圖／長榮提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塞港及大小月等因素，長榮（2603）9月合併營收達491.30億元，年增153.84％，但比8月合併營收500.21億元，減少約8.9億元，月減1.78％，終止連四個月走揚，轉月減；累計前九月合併營收為3349.51億元，年增134.72％。 捷流閥業第三季營收6.6億元 創單季新高 內用解禁、買氣回溫 王品9月營收13億元、年減1.9％ #長榮 #合併營收 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創業加盟回溫 揚秦前三季累計營收11.34億元創歷史新高 15:482021/10/08 財經 全家9月營收68.7億元 營收有望轉正 17:492021/10/08 財經 《生醫股》喬山9月營收月增年減 健身產業回血 09:282021/10/08 財經 華新科9月營收寫七個月新低 15:442021/10/08 財經 旭東9月營收月增9成 啟動擴廠規劃 17:482021/10/08 財經 《百貨股》全家9月營收微減 五倍券驅動10月業績 17:412021/10/08 財經 東陽前三季合併營收134.44億元 年增6％ 10:202021/10/08 財經 《觀光股》揚秦9月營收回溫 Q4營運動能看升 16:332021/10/08 財經 《觀光股》漢來美食9月營收近5月高點 Q4旺季回溫可期 16:502021/10/08 財經 商用筆電、伺服器需求旺 緯創、英業達9月營收同站今年新高 16:212021/10/08 財經 聯發科9月、Q3營收創新高 前三季年成長逾六成 17:532021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 財經 孟晚舟回歸也難救 外媒：華為2大支柱崩塌 早已面目全非 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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