寶雅（5904）9月營收14.7億元，幾近追平去年同期水準，累計前三季合併營收127.24億元，較去年同期小衰1.9％，將持續拓展POYA Buy寶雅線上買，搶攻五倍券，期全年營收轉正成長。

寶雅8日公佈9月合併營收，月增0.15％、年減0.8％；累計前三季合併營收127.24億元，比去年同期的129.7億元，年減1.9％。截至9月底為止，全國共有271間寶雅、30間寶家。

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