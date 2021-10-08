證交所統計，本周集中市場總成交值為1.5兆元，全體上市股票成交金額為1.43兆元；累計今年年初開盤迄今共186個交易日，集中市場總成交金額為76.99兆元、直逼77兆元大關，日均值4139.09億元，股票成交量周轉率為168.35％。

證交所統計，截至10月8日台股收在16640.43點，本周小漲69.54點，漲幅0.42％，台股總市值為51.18兆元，周增2388.02億元，增幅0.47％；產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲4.47％為最大，跌幅以航運類指數下跌6.85％為最大。

本周各產業成交值前三高為：半導體類4435.20億元，占全體上市股票交易金額30.97％；航運類3619.78億元，占比25.28％；電子零組件類1096.05億元，占比7.65％。

本周成交量周轉率前三高產業為：航運類13.26％、化學工業類12.61％、電機機械類5.6％。