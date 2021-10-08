勞動部今天(8日)召開基本工資審議委員會，基本工資今天拍板大漲5.21％，決議基本工資從現行月薪2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元。有網友卻憂心說，「調越多越快，只會讓物價漲更快。」

在8日基本工資審議委員會召開之前，勞方多次表明希望基本工資月薪調漲到2萬6000元，漲幅約8.3%左右，資方則表示希望調漲3%就好，最後拍板基本工資調漲1250元，約5.2%。

網友紛紛表示，「也別高興物價準備又上漲。」、「是說高於基本工資的，都可以去睡了，不甘你們的事。」、「領24000的應該不多吧，所以只是爽到外勞而已。」、「勞工看似賺，其實是賠，因為物價會漲。」、「調越多越快，只會讓物價漲更快。每次都是如此，數字變多了，但錢變薄了。低薪問題解決了嗎？！」、「唉！無能的政府，錢又要變薄了。」

也有網友認為，「反正就是一個薪水漲，物資就漲的概念。政府只會通貨膨脹的操作法嗎？」、「是基本工資漲，又不是大家薪資跟著調，然後資方成本增加，還是加在消費者身上，繼續薪水不漲物價漲的惡性循環。」、「沒事，其實物價繼續漲，主記長都不食人間煙火了！這些人難道就了解民間疾苦？」、「基本工資連養活自己都困難。」、「看看消費者物價指數，再看看調的趴數..。」