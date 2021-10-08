新光三越周年慶昨（7日）開跑，今天搭上振興五倍券登場，首波6店包含台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店開店即有多波手刀搶攻5000元兌換8500元的購買人潮，高雄分店更受惠於今年國慶煙火在高雄與高雄券的雙重加持，以5000變9500的超高回饋，引爆買氣效益。

新光三越ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組，價值1萬270元、特價6500元，限量63折。（新光三越提供）

根據新光三越觀察，消費者主要集中購買高單價的家用、家電，像是dyson系列家電；法雅客、iStore則是蘋果系列新機最夯的iPhone 13；因應國慶連假帶動國旅商機，運動鞋、休閒服飾買氣也好；周年必買的化妝品特惠組也是搶手貨，有趣的是，台北南西店還有人拿五倍券買婚戒，一次梭哈賺回饋。

iStore iPhone 13系列，2萬5900元起。（新光三越提供）

統計今天五倍券購買夯品，首選大勢妝品TOP 5由ESTEE LAUDER、LANCOME、SK-II、ORIGINS、Kiehl’s等多款經典組合領軍，持續創下破千瓶的熱銷佳績；3C新品包括蘋果新品系列、稀缺品PS5、新上市的Nintendo Switch OLED皆購買焦點；居家經濟續夯，自主料理神器PHILIPS 健康氣炸鍋、象印電子鍋等仍是許多家庭主婦的心頭好，新品dyson V12也有超過百台銷量，持續坐穩吸塵器龍頭寶座，大電視和按摩椅等高單價家電也受歡迎。

新光三越dyson V12 Detect Slim Total clean吸塵器，2萬3900元。（新光三越提供）

明起適逢國慶連假，新光三越更看好五倍券後續威力，有望讓消費者帶親友到餐廳團聚用餐，目前台北南西店同步舉辦「韓國商品展」、台中中港店則有「日本商品展」，還有超萌教主貓貓蟲咖波在連假期間舉辦多場粉絲見面會，可讓一家大小同遊。