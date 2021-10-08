52歲武打女星楊麗菁今(8日)下午驚傳在台北榮總被一位大媽路人攻擊！據悉，楊麗菁因為父親住院的關係，去照顧需要先在一樓做快篩檢測，未料卻在大廳突然遭大媽路人衝撞、揮打兼咆哮，引發現場眾人、警衛圍觀，卻無人相助，最終在經紀人的協助下報警處理。

孝順的楊麗菁近日才在社群網站分享在榮總照顧老爸的感想，還不忘提醒粉絲別擔心，不是她身體不舒服，而是來陪長輩住院的。未料她今日下午照例前往榮總照顧老爸時，就驚傳在1樓大廳遭路人襲擊。

經紀人代楊麗菁向《中時》記者還原事發過程，稱楊麗菁在做快篩時，突遭一位婦人衝撞並踩到她，她見對方快跌倒還伸手要扶，未料婦人卻開始攻擊揮打她，讓她嚇到鬆手，對方也因此摔倒。接著，婦人起身後，還是持續打罵楊麗菁。

楊麗菁無端遭穿粉色上衣的婦女襲擊，錄影自保。(經紀人提供)

情急之下，楊麗菁為自保拿出手機錄影，而現場雖然有民眾、甚至警衛在旁圍觀，卻沒有人要幫忙。最終婦人吼完就逃離現場，楊麗菁目前已請經紀人代為報警，也希望醫院能提供監視器畫面協助作證。

楊麗菁今(8日)晚間召開記者會說明狀況，稱婦人事後跑出去外面抽菸，還向警衛表示是自己在裡面被打，令她感到很恐慌，所以決定報警處理，也透露她被對方打了頭一下，現在還有點暈。