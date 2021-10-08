台中市府向經濟部水利署爭取前瞻計畫補助4400萬元，與台中魚市場合作利用既有建物打造「筏子溪水文化暨環境教育館」8日啟用。（盧金足攝）

台中市府向經濟部水利署爭取前瞻計畫補助4400萬元，與台中魚市場合作利用既有建物打造「筏子溪水文化暨環境教育館」8日啟用，「筏子溪生態科技展─魅力筏子溪」也於館內同步開展。

台中市副市長黃國榮今日出席啟用典禮時表示，他是土生土長的台中人，期盼「筏子溪水文化暨環境教育館」作為一個起點，未來在中、長程的規畫下，發揮教育、休憩、觀光、旅遊的功能，讓台中水利及水環境更好。

水利局長范世億指出，市府在尊重生態特質及低度發展原則，與台中魚市場合作，利用既有建物打造「筏子溪水文化暨環境教育館」，東海大學達文西共學共創中心協助營運，提供室內多媒體互動導覽場域及屋頂層戶外環境教育空間。

戶外增設景觀人行跨橋，導覽可自展館延伸向外至筏子溪堤岸，親近自然生態，這座人行跨橋以魚躍筏子溪為意象，配合溪畔灘地納入生態、休憩、教育等元素，成為河畔視覺焦點，打造城市溪流環境教育場域。

配合筏子溪環教館開幕，水利局水資源環境教育「愛水學堂」開箱「愛水ㄅㄨㄅㄨ車」，具備遊戲、教育、宣導等多功能的水利行動展示宣導車，外觀為水藍色搭配森林綠的清新配色，繪以豐富的水岸生態圈，內裝搭載影音電視、教具及圖書收納，未來將邀請大小朋友體驗認識台中水環境。