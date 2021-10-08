高雄陸軍步兵訓練指揮部昨(7日)進行槍榴彈射擊訓練時，發生2名受訓士官，在沒有攜帶武器裝備及彈藥前往靶位布靶時，突然發生未爆彈爆炸，造成2人頭、手受傷的意外事故。步訓部事後立即總成專案小組調查，從兩名受傷士官供訴，以及受傷部位研判，疑似為士官拾獲未爆彈，2人未遵守安全規定，其中一人疑似拿未爆槍榴彈開玩笑敲對方頭，結果引爆火藥才導致意外。

據了解，這起事故發生在射擊前，2名黃姓及葉姓受訓士官受命前往靶位布靶，但當時2人均未攜帶任何危險物品，未料走到靶位前時，現場突然傳出爆炸聲，嚇壞現場人員，兩人的手部及頭部均受傷，現場指揮官立即指示醫官先將兩人進行初步處理，發現傷勢輕微，隨後送醫治療，但為何會發生爆炸，則霧裡看花。

當時軍方研判，可能是2位士官其中1人踩到以前遺留下來的槍榴彈未爆彈引爆，但因為2人傷勢1人在右手，1人在頭部，研判應該不是踩到未爆彈。

步訓部事後立即組成專案小組調查，前往現場清查，並對兩員進行訪談。

在訪談過程中，2名士官說法相當保留，但神色有異，經長官深談後，才說出是因為在現場撿到槍榴彈，撿拾起來後突然發生爆炸。進一步調查後，竟然發現2人疑似互開玩笑嬉鬧，才造成未爆彈爆炸。

步訓部調查，這起意外是步校實施例行性打靶訓練，黃姓及葉姓訓員在射擊前，約8點20分至8點30分前往靶場進行布靶事前準備時，因不明原因發生未爆彈爆炸，2人身上及手上均未攜帶任何危險物品，黃員右手食指撕裂傷、葉員則頭皮擦傷，被緊急送往國軍高雄總醫院急救，所幸傷勢輕微，2人意識清醒，沒有生命危險。

針對這起事故，步訓部已全面暫停打靶射擊訓練，並要求醫院給予黃、葉2人最好的醫療照護，教準部也已成立專案小組全力查出肇因。後續將強化學員安教育、射擊危安管控作為，以維訓練安全。