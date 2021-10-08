資訊服務廠商精誠資訊（6214）公告9月營收24.44億元，年增23.9％，寫下同期單月新高。累計今年前三季營收219億元，年增27.7％，第三季同寫單季歷史新高。精誠表示，9月以及第三季寫下好成績，主要是因為雲端帶動，包括企業朝雲發展需求持續增長，且混合多雲環境已成為常態。展望第四季，精誠預估，在新的雲端平台推出帶動之下，2021年全年來自雲端服務的營收占比，將有望達到集團總營收約兩成的目標。

企業朝雲發展需求大幅成長，且混合多雲的環境，已經是現在企業佈局的常態，事實上，從2020年初開始，全球飽受史上最棘手的疫情重創，產業面臨前所未有的營運挑戰，數位轉型多年來一直都是台灣產業追求與追趕的議題，而在企業加速數位轉型腳步的同時，公有雲、私有雲需求也倍增。在新經濟模式下，不少企業則採取採虛實整合、跨境運營，其IT環境大部分也是公私有雲混合並存。

精誠則表示，除了幫助企業提供多雲環境下所需要的雲服務方案以外，也與各大原廠夥伴深度合作，經營加值代理業務，以及近年來投資台灣資服業、敦新等，擴大經營生態圈，也為營收帶來顯著貢獻。

整體來說，精誠目前經常性營收占總營收約四成，來自旗下如報價系統、雲端收入、維護收入等，未來將把經常性收入提高至五成以上。

以近期公告的獲利來看，精誠上半年稅後淨利8.4億元，年增2.26％，每股稅後盈餘3.39元。惟第二季單季稅後淨利3.36億元，年減56％，單季每股盈餘1.36元。以上半年來看，精誠在VAD加值型代理經銷業務營收比重擴大至57％，不過因為這部分的毛利較低，也導致上半年毛利率較去年同期下滑，但因為費用控管得宜，上半年整體稅後淨利仍優於去年同期表現。 展望接下來營運，精誠表示，因應數位轉型浪潮，以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都是精誠去年至今的營運動能。此外，證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機，也為精誠挹注動能。