高雄港洲際一期貨櫃中心將釋出10公頃土地，公告招商，引進倉儲產業、物流產業進駐營運，進行倉儲管理、與物流配送一貫化作業，大幅簡化及縮短業者各項物流作業需求介面間之協調、申請、整合等作業，降低成本及提高國際物流作業效能，打造位於高雄港的全方位物流中心。

台灣港務公司高雄分公司8日表示，為了促進國際物流產業發展、強化台灣海運國際競爭力，整合洲際一期貨櫃中心後線場地A6區用地，釋出10公頃土地，提供投資興建國際物流倉庫，預計110年12月辦理公告招商。

高雄港務分公司說，該地希望引進倉儲產業、物流產業進駐營運，期能達到產業群聚效益，提升港埠國際競爭力，增加港口貨物轉儲能力及港區事業獲利能力，更可強化高雄港成為區域樞紐港地位。

高雄港務分公司指出，洲際一期貨櫃中心A6區域，地理位置極適合經營國際倉儲物流業務，東臨高雄港洲際一期第六貨櫃中心、西臨洲際二期第七貨櫃中心及深水散雜貨碼頭，位於高雄港二座貨櫃中心間；南接南星路、台17號公路直通國道1號高速公路、88號快速公路、以及小港國際機場，對外海、陸、空交通運輸便利，非常適合興建國際物流倉庫，設立國際發貨中心。

港務公司表示，得標業者可利用洲際貨櫃中心近、遠洋航線優勢、以及高效率且全年無休的航運服務，進行倉儲管理、與物流配送一貫化作業，不僅可大幅簡化及縮短業者各項物流作業需求介面間之協調、申請、整合等作業，具降低成本及提高國際物流作業效能的優勢，建造企業在高雄港的全方位物流中心。