全球航運緊繃問題仍未舒緩，其中有約3500萬元遞延至10月出貨，專業TPU機能布料暨成品廠八貫（1342）9月營收1.57億元，較上月減少，但在訂單持穩放大加持，前三季營收14.3億元，已接近去年全年營收15.3億元。

八貫表示，伴隨市場需求上升及產業供應鏈緊縮，客戶訂單需求及出貨較往年更加暢旺，加上本月出貨遞延效益，全年營收再戰新高可期。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫前三季戶外類產品的接單出貨超乎預期，歸因於封城期間歐美民眾累積儲蓄，推升解封後的消費，同時在兩大航空業者重啟客機生產下，航太救生產品的訂單明顯復甦，推升前三季營收年增23.7％。

展望後續，八貫認為，各國啟動振興經濟，促進消費及產業供應鏈緊縮，客戶下大單下長單之影響，帶動機能性布料及成品組件兩廠的稼動率到2022首季全數滿載，樂觀看待第四季傳統旺季需求與出貨，預期第四季營運將成長的目標不變，也預期今年全年營收將超越去(2020)年，全年雙位數成長可期。