日本近日由美海軍陸戰隊F-35B戰機測試出雲號準航母上起降試驗，這是自從太平洋戰爭後日本戰艦首次起降固定翼戰鬥機。大陸軍事專家認為，日本另一艘加賀號亦將循此進行改造，可望在5年內形成雙航母戰鬥群，甚至不排除未來建造改裝更多航母的可能性。

日本共同社報導稱，日本海上自衛隊戰艦出雲號已於3日在四國海域與美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機進行起降試驗，執行此次起降任務的是美國海軍陸戰隊242攻擊戰機中隊的2架F-35B，美媒則稱此為「開創日本海上自衛隊的新紀元」。

美媒《動力》網站報導稱，日本海上自衛隊長期以來野心勃勃地計畫將其2艘出雲級直升機母艦用於固定翼飛機作戰，這將徹底改變日本海上自衛隊在亞太地區及其他地區的能力。此次出雲號與美國F-35B聯合進行起降演練，目的是檢驗出雲號改裝效果。

日本出雲號(圖)直升機母艦第2階段改造將在2026年完成，其姊妹艦加賀號將在今年進行改裝，並且一步地位地以18個月完成2階段改造，加賀號因此有可能會最先形成完整的航母戰鬥力。（圖／美國海軍)

陸媒引述大陸軍事專家張學峰指出，出雲號的改裝從2020年3月開始進行第一階段的航母化改造，主要是為甲板增加耐熱塗層以經受F-35B尾焰，同時在甲板上增加用於F-35B操作的標識線，並改進了燈光系統。在下一個5年定期維修中，出雲號將進行更大幅度的航母化改造，前甲板將從目前的梯形改為矩形，使其看上去更像美海軍的兩棲攻擊艦，適合F-35B起降。同時也對飛行甲板下方進行改造，滿足戰機維修需求，提供更多的彈藥和航空燃料儲存空間。

張學峰說，根據計畫，出雲號的第2階段改造將在2026年完成。而出雲號的姊妹艦加賀號將在今年進行改造，並且一步地位完成所有改造，整個改裝約需18個月，加賀號甚至有可能最先形成完整的航母戰鬥力。

他表示，日本已經宣佈採購147架F-35系列聯合打擊戰鬥機，其中42架將是短距起飛/垂直降落的F-35B，計畫在2024年開始裝備F-35B。按照現在的計畫，日本海上自衛隊有望在5年內，形成雙航母戰鬥群。同時，不排除未來改裝、建造更多航母的可能性。

此外，張學峰指出，日本發展包括航母在內的各種進攻性軍事力量幾乎是每次必提中國，日媒指稱中國在東海、南海向太平洋方向加強活動，防衛省因此必須把出雲號和同型的加賀號進行航母化改裝。雖然航母的運用可能違反《憲法》第9條及專守防衛原則，但防衛省辯稱它並非攻擊型航母，而是在必要的及最小限度的實力範圍內。

張學峰表示，一般認為，日本海自的出雲級可搭載14架F-35B戰鬥機，也有認為可搭載18架。其準航母戰力不可忽視，但中國還是有足夠能力對付日本。需要注意的是，日本發展軍力的目標也並非中國一個，北韓甚至韓國都可能成為日本航母的威懾對象。特別是出雲級裝備的F-35B更加側重對地、對海攻擊，從這一點來看，日本的軍力發展需要整個東亞地區高度警惕。