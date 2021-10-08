今年第18號輕度颱風「圓規」生成，專家預估在下周一（11）至周二（12）這段期間最接近台灣。（氣象局提供）

颱風論壇指出，圓規的環流很大，外圍風速更達到7級風，下周北部和澎湖最有機會達到放颱風假標準。(摘自颱風論壇臉書)

中央氣象局指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今（8）日發展為輕颱「獅子山」，中心位置在鵝鑾鼻西南西方1120公里之海面上，目前對台灣沒有直接影響。另一熱帶性低氣壓位於菲律賓東方海面，最快今可能發展為颱風「圓規」，下周台灣水氣有增多的趨勢。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（8）日下五2時發展成為今年第18號輕度颱風「圓規」（國際命名：KOMPASU），預測路徑朝東北轉西北移動，未來有逐漸接近巴士海峽的趨勢，不排除對台灣附近造成影響。颱風論壇指出，圓規的環流很大，外圍風速更達到7級風，預估在下周一（11）至周二（12）這段期間最接近台灣，而北部和澎湖最有機會達到放颱風假標準。

目前太平洋地區分別有「獅子山」和「圓規」2個颱風，其中今天下午剛形成的颱風有機會對台灣未來天氣造成影響。《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書專粉專指出，由於季風低壓有「外強內弱環流大」的經典特性，導致氣象局和日本氣象廳對於圓規颱風暴風半徑的定義出現分歧，中央氣象局只框出暴風半徑120公里，日本氣象廳則框出950公里。

颱風論壇解析，氣象局定義的暴風圈，強風區幾乎遠在暴風圈之外，框住的只有0-2級風，離真正的7級風還很遠。因此特別提醒，下周一至下周二是圓規颱風最接近的時候，北部、東部、恆春半島、外島、西部沿岸都要慎防9至12級的強陣風。尤其是北部和台灣海峽受到地形效應、狹管效應和氣壓梯度影響，「風速會非常非常非常強」。

至於屆時有沒有機會放颱風假？颱風論壇回答，以科學和風力條件的角度來說，北部和澎湖應該是最有機會達到放假標準的。「天氣職人」吳聖宇預估，最快10日深夜到11日清晨間可能發布海上颱風警報，10日晚間降雨會開始加大，11-13日間東半部及恆春半島要嚴防劇烈強降雨，各地普遍會有強陣風，也有可能發布陸上警報，以台東、恆春半島、屏東地區機率最高。