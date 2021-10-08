近期脫口秀演員龍龍惹出的風波吵得沸沸揚揚，女星雞排妹（鄭家純）和她同公司，昨（7）晚不僅在臉書PO出經紀公司和龍龍合約中止，還和經紀人康姐直播「屠龍」，直言龍龍利用所有人對她的信任與善良；事後有網友留言坦言直播80分鐘最想知道的是「有沒有穿」，雞排妹也大方認了「只有貼胸貼」，讓許多人都嗨喊要再重看一遍。

雞排妹昨晚在臉書開直播，和經紀人康姐一起上演「屠龍記」，細數龍龍違反經紀公司合約和影響聲譽的事由，還點出龍龍毀約，和康姐約定接受媒體專訪後，不再開戰並放下跟老K恩怨；但龍龍事後卻四處開戰場，和各大知名網紅起紛爭，甚至還跟路人計較，失控行為害己又害到同公司的人，非常可惡。

不過，在長達80分鐘左右的「家純屠龍記」，卻有另一大亮點，雞排妹今（8）日稍早在臉書PO出和網友的對話截圖，有一名網友昨日留言詢問，「我只想知道直播時裡面有沒有穿，謝謝」，今日被她看見，她也逗趣地回應，「既然你誠心誠意的發問，只有貼胸貼」；留言的網友收到回覆，也馬上在底下補充，「我昨晚整整看了1小時20分鐘就只是想知道這個答案，開心」。

網友昨晚看鄭家純直播，發現她疑似裡面沒穿，今日鄭家純親自回應裡面只有貼胸貼。(圖/ 摘自鄭家純臉書)

沒想到昨晚全程關切屠龍細節的網友都超驚訝，得知女神居然全程沒穿只有胸貼，都熱情表示，「意圖讓人再複習一遍，謝謝」、「謝謝發問者，也恭喜得獎者」、「展現何謂禮貌的重要性」、「只好再回去重看一次」、「覺得昨天直播很美」、「真是無言，害我又重新跑回去看直播，浪費了我一整天」。