涉玩電玩賭輸、存款暴增遭質疑 陳柏惟再駁賭博：是拿錢換代幣

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於基進黨立委陳柏惟連續被爆出「支持藥用大麻合法化，娛樂性的必須要階段性開放」、肇事逃逸、打賓果星球輸1千元的判決書曝光等負面事件後，前民進黨立委郭正亮認為，他實在是沒有這麼優秀，要挺他真的很不容易得分，所以可以看到越來越多的文宣是打顏家或是打國民黨，現在的策略已經轉向了！

前民進黨立委郭正亮今（8）日在《新聞大白話》認為，判決書出來以後，大家開始猶豫，陳柏惟講話不是這麼精準，容易被找到漏洞。所以大家比較謹慎，會覺得他對過去的事情記性不太好、講不完整或是不實在，意味著民進黨未來不會以挺陳柏惟本人作為策略。

郭正亮分析，所以現在可以看到越來越多的文宣是打顏家或是打國民黨。而且這是一石二鳥，萬一陳柏惟被罷免，就要補選，大概民進黨的候選人就設定顏家是對手，先打等於是先造勢。

他進一步指出，罷免是負面情緒動員，民進黨比較擅長的是攻擊，陳柏惟現在是被支持罷免的人討厭，這種情緒已經漫開很久了，現在要用支持陳柏惟的正面力量去對抗負面情緒動員，很困難！所以有人認為乾脆就打顏家或打國民黨。

這兩個負面情緒動員，就不是討論候選人本人的問題，而是在討論台中第二選區要選誰的問題，氣候逐漸是往這邊在走。

郭正亮直言，支持他本人一定會出些問題，因為他實在是沒有這麼優秀，要挺他真的很不容易得分，他也沒有這麼偉大。越來越多人就當成選戰在打，打對手國民黨或是顏家，看可不可以激出本來的支持者投票。現在的策略已經轉向了，可是還是五五波，現在真的很難判斷。畢竟綠營掌握媒體比較多，最後還是取決於地方的動員。