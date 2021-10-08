8月中一名華航機師遭爆居家檢疫期間，多次違規外出，甚至還背叛未婚妻，多次帶一名長榮空姐回家偷情，民航局今天(8日)對此也祭出重懲，針對該名違規機師開罰60萬，華航則是重罰200萬。

華航林姓副機師8月居家檢疫期間被爆多次違規外出，還帶友人回家聚餐，甚至背著未婚妻，外帶一名長榮空姐回家偷吃，華航獲報後，證實該機師違規，火速開鍘。

民航局也在今天(8日)完成調查，證實該名林姓副機師8月16自法蘭克福返台後，應自主隔離至21日，但林姓副機師檢疫期間6次違規外出，經與警方合作調閱監視器後，確認違規，依法呈報交通部並開罰60萬。

民航局表示，針對華航部分，早在疫情爆發後，就不斷提醒業者落實監督管理責任，但短短3個月內，華航發生6起機組員違反居家檢疫案例，認為華航未落實管理責任，因此重罰200萬，並勒令即刻改善。

民航局長林國顯指出，機組員只要遵守防疫規定，即使染疫，工作權也會受到保護，疫情指揮中心與民航局瞭解機組員長期處於「居檢－派飛」的循環中，對機組員身心健康是很大的考驗，因此，除了配合指揮中心滾動檢討檢疫機制，民航局也持續要求業者，須關心機組員身心狀況，在維護飛安前提下，規劃派遣作業，並建立機組員身心關懷與健康管理機制。