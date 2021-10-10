新華社報導，中國國家主席習近平今天與日本新任首相岸田文雄通話時表示，中日要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國政治基礎和大局。

據報導，岸田文雄則表示，日中雙方應透過對話管控分歧。日方願與中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗擊疫情、氣候變化等重要國際地區問題密切溝通合作。

新華社報導並稱，「雙方都認為此次對話十分及時、十分重要，同意繼續通過各種方式保持互動溝通，為兩國關係正確發展指引方向」。

習近平8日致電岸田文雄，這是岸田本月接任日本領導人以來，雙方首次交談。

據新華社報導，習近平向岸田強調，中日是近鄰，「親仁善鄰，國之寶也」。維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮。

習近平說，當前「中日關係機遇和挑戰並存」。中方讚賞日本新政府重視保持兩國高層溝通，願與日方加強對話合作，本著以史為鑑、開創未來精神，推動構建契合新時代要求的中日關係。

他說，2022年是中日「邦交正常化」50周年，希望雙方重溫初心，相向而行，共同迎接這一重要歷史節點，開闢兩國關係新的發展前景。

習近平並表示，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守「中日四個政治文件」確立的各項原則，確實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，「妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。」

他又說，雙方應加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水平的優勢互補和互利共贏，更好造福兩國人民。雙方應該踐行真正的多邊主義，本著各自根本利益和人類共同利益，弘揚「和而不同、和衷共濟」的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展。

習近平最後說，祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積極參加2022年2月北京冬奧會。

據報導，岸田文雄首先對中國「國慶」向習近平表示祝賀，並指當前國際和地區形勢下，日中關係正在邁入新時代。日方願與中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，以2022年日中「邦交正常化」50周年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。

岸田文雄並表示，雙方應透過對話管控分歧。日方願與中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗擊COVID-19疫情、氣候變化等重要國際地區問題密切溝通合作。日方並期待北京冬奧會順利召開。（編輯：楊昇儒）1101008