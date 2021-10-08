藝人柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇出席為「台中國際動畫影展」站台。（盧金足攝）

「台中國際動畫影展」8日盛大開幕，台中市影視發展基金會執行長林筱淇指出，今年短片競賽投件數創歷年新高，共69部國內外短片動畫角逐總獎金120萬元，演員柯有倫及邱志宇到場站台。

林筱淇表示，今年除有156部影片放映，也有多達69部國內外動畫角逐短片競賽獎項，其中8個競賽獎項及2個會外賽票選獎，都會在10月13日舉行的頒獎典禮上揭曉。

擔任短片競賽決選評審的5名國內外影人，包括台灣動畫導演王世偉及黃勻弦、動畫特效師克里斯、動畫界專家學者簡拉卡與凱文蓋格，將於影展期間選出今年度優秀作品。

評審團代表凱文蓋格表示，今年短片競賽報名投件數創下歷年新高，進入決選階段的作品創作手法及表現主題豐富多元，決選過程中勢必又會經歷一場熱烈的討論。

該屆焦點影人謝文明導演，去年以動畫短片《夜車》拿下金馬獎最佳動畫短片，今年再拿下動畫四大影展薩格勒布影展首獎，進而取得奧斯卡入圍門票，該部片榮獲剛閉幕渥太華國際動畫影展觀眾票選獎Public Prize大獎。

戲劇演員柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇驚喜現身記者會，除推薦影展精彩節目片單、講述與動畫電影的淵源，分享曾經參與過動畫電影配音等趣聞。

柯有倫表示，受疫情影響，之前在家當個稱職奶爸，陪伴小孩的過程也發現動畫能透過觀察及色彩豐富的畫面，帶動幼齡學習的好奇心，不論是知性或感性的故事傳達，在動畫世界裡一切都變的很合理、充滿教育意義，推薦影展中適合親子共賞的「寶貝小宇宙」單元。

曾為迪士尼動畫電影《動物方城市》配音的演員邱志宇說，動畫是最能夠傳達想像力的媒介，此屆影展主題「維度－空間」也很契合面臨各種變動與挑戰的新時代。

新聞局表示，影展期間除放映精彩動畫影片，安排多場動畫講座與周邊活動，雙十節當日焦點導演的大師講堂「動畫鬼才相談所」，邀請國際大師伊舒帕特爾與謝文明進行新銳交鋒對談、另有「新媒體動畫相談所」，暢談動畫世界與VR新技術的化學變化。