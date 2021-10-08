桃園市大園、蘆竹地區台15線、台61線快速道路，每逢假日深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾。大園及蘆竹警分局為防止國慶連假期間，出現改裝車聚集競速情形，特別於3天連假期間，每日凌晨至早上6點規畫勤務，實施封鎖性路檢，阻斷聯外道路，共同防制危險駕車。

大園警分局指出，台61線南向22公里東華路口處，為新北市進入桃園市的必經道路，該路段深夜人車稀少，常有改裝車聚集，甚至經由此路段進入桃園市大園、蘆竹地區從事競速、競技等，不僅噪音擾人安寧，危險駕車行為更是影響用路人安全，令人相當反感。

國慶3天連假期間，大園及蘆竹警分局特別共同規畫防制危險駕車勤務，實施區域聯防，每日凌晨至早上6點，在台61線南向22公里處快慢車道口，擴大進行封鎖性路檢，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締，以路檢方式提高見警率，防止違規、違法或妨害安寧情事發生。

警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競速、競技等危險駕車行為，並應遵守交通規則，維護道路交通安全。