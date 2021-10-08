富邦悍將8日宣布與吳家洋簽訂自行培訓合約，並註冊為正式球員，捕手戰力再添一名新血加入，而他已完成體檢並向二軍報到，成為富邦今年球季第5位以自主培訓方式加入的球員。

國立體大的捕手吳家洋為右投右打，在國小就曾入選中華代表隊，過去也參與過爆米花聯盟及業餘明星對抗賽的大學明星隊，身高175公分、體重83公斤的他主要以守備端的擋球、阻殺，以及配球為見長，富邦予以一軍月薪7萬元的簽約條件與吳家洋簽下自行培訓合約，為陣中捕手群再添一名戰力。