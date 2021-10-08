今年是美國911事件20週年，也是全球反恐論壇成立10週年。中國國務委員兼外長王毅在全球反恐論壇第11次部長級會議上提出書面發言時指出，反恐政治化、工具化，實質上是養虎為患，最終必為虎所噬。

王毅表示，今年是「9·11」事件20週年。20年彈指一揮間，全球恐怖威脅波浪式起伏，國際反恐形勢複雜嚴峻。在各國共同努力下，國際反恐合作取得顯著成效，但恐怖勢力剿而不滅，恐怖網絡仍在蔓延。恐怖組織利用社交網絡、加密通信、虛擬貨幣、人工智能等新興技術從事恐怖活動，增加了防範和打擊難度。世紀疫情延宕給國際反恐鬥爭帶來複雜影響。國際社會反恐之路任重道遠，國際反恐合作只能加強，不能削弱。

王毅表示，回顧論壇成立10年來的國際反恐合作，反思「9·11」事件後20年的國際反恐鬥爭，我們應該從中汲取寶貴經驗教訓。中方對未來國際反恐事業提出以下五點主張：

第一，應發揮聯合國中心作用。面對恐怖主義，各國命運與共，團結合作是唯一通途。應跳出「小圈子」和「零和博弈」思維，踐行真正的多邊主義，始終站在歷史正確和公正道義一邊。切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則等國際關係基本准則，嚴格執行安理會有關決議，全面落實《聯合國全球反恐戰略》。

第二，應堅持標本兼治原則。反恐是一項複雜艱巨的系統工程，只有著眼長遠，從政治、經濟、社會、文化、宗教等多方面入手，才能從根本上鏟除滋生恐怖主義的土壤和環境，並最終取得勝利。阿富汗戰爭的結果再次證明，單純依靠軍事手段難以徹底消滅恐怖主義，以反恐名義強行移植民主模式水土不服，不可持續。

第三，應摒棄任何「雙重標準」。恐怖分子沒有好壞之分。如果從政治需要出發，將反恐政治化、工具化，實質上是養虎為患，最終必為虎所噬。不能以保護少數民族和宗教自由為幌子，無端攻擊抹黑他國反恐和去極端化正當舉措，更不能縱容甚至利用恐怖組織謀求地緣私利。

「東伊運」是聯合國安理會1267委員會列名的恐怖組織，一直活動頻繁、罪行累累，不僅嚴重危害中國的安全穩定，也是國際社會的現實威脅，必須本著「零容忍」態度予以堅決打擊。

第四，應遏制新威脅新挑戰。全球恐怖活動出現的新苗頭應引起高度警惕。要著力應對恐怖分子濫用網絡和新興技術、恐怖主義同有組織犯罪合流、恐怖融資多元化等新威脅新挑戰。「魔高一尺，道高一丈」。各國應與時俱進，大力提升反恐科技水平與能力，加強溝通交流並形成合力，堅決阻遏恐怖主義升級蔓延。

第五，應加強發展中國家反恐能力建設。要幫助發展中國家特別是非洲國家和反恐鬥爭前沿國家提升反恐和去極端化能力，夯實反恐陣線每一個環節。2020年3月，中方在擔任輪值主席國期間，推動聯合國安理會就幫助非洲國家加強反恐能力建設通過主席聲明。我們要切實落實聲明，大力支持非洲國家的反恐努力。

王毅表示，中方對論壇未來發展有三點建議：

一是深化協調合作。堅持論壇的非政治、非正式定位，加強成員之間的溝通合作，增強與聯合國等國際和地區機構的協調合作，加大信息共享，實現優勢互補。

二是強化研究優勢。繼續發揮論壇務實高效和專業化特點，加強對去極端化、打擊網絡恐怖主義、防範恐怖分子利用新興技術等重點問題的研究。

三是優化資源配置。將工作重心和更多資源向發展中國家傾斜，提供更多培訓和能力建設項目，切實幫助發展中國家提升反恐和去極端化能力。