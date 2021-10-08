各縣市為衝高疫苗覆蓋率，加緊疫苗接種計畫，桃園市議員陳雅倫接獲個案，1名桃園市民日前在外縣市接種AZ疫苗後，腦部血栓送往長庚醫院緊急開顱，衛生局隔天才請家屬填寫疫苗接種受害救濟申請書，過了2周沒有告知家屬案號及後續處置，質疑衛生局訊息掌握不夠即時、處理方法太被動。

陳雅倫表示，1名30歲男子於9月3日施打AZ疫苗，10天後身體不適，16日因腦部血栓緊急送至長庚醫院，20日進行開顱手術保住一命，23日轉出加護病房。她在22日透過服務處通知衛生局，衛生局23日電話聯繫家屬填寫申請表，之後就沒有下文、不聞不問。

陳雅倫批評，衛生局未告知家屬受理案號、後續流程、沒主動關心病患復原情況，任由家屬徬徨無助，她質疑初步判斷血栓與疫苗脫不了關聯，是院方第一時間未通報衛生局？還是衛生局訊息掌握不夠即時？

衛生局長王文彥回應，疫苗接種不良事件一般是由注射疫苗的醫師負責通報，若不良反應非注射當天發生，會由衛生局或診治醫療院所向上通報。議員所提該名個案，據後台系統資料顯示，有3次以上電話關懷，案號部分市府會協助患者調病例，將完整資料給衛福部提交審議委員會評估。

衛生局統計，截至10月7日桃園累計通報接種後不良事件共有746案，含死亡83案、嚴重不良事件267案、非嚴重不良反應396案，已有555案在追蹤關懷後已結案，尚有191案持續追蹤關懷。

另有議員詢問，桃園某國中女學生接種BNT疫苗因心肌炎用葉克膜治療。衛生局表示，有致電關懷會協助家屬處理後續相關事宜。