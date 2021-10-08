大陸國家市場監管總局8日根據大陸《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，對其作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元人民幣，並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3％的罰款，計34.42億元人民幣（約台幣150億）。

美團8日對此回應表示：今天，我們收到了國家市場監督管理總局對美團作出的行政處罰決定。對此，我們誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕「二選一」（合作餐廳選擇美團後，不能再選擇與其他外賣平台合作）。美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

大陸市場監管總局的公告顯示，美團有主動承認、主動提供證據、主動全面自查整改行為，總局在考慮美團在調查過程中主動提供了執法機關尚未掌握的重要證據、停止「二選一」行為並全面自查整改、積極退還已收取的獨家合作保證金等因素，做出上述處理意見。