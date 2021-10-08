北市信義區知名醫美診所遭爆料在為女性做私密處除毛的空間裝設監視器，1名女子上網爆料該診所將她帶到該診療空間做冰敷時，她赫然發現天花板有監視器，對方當時解釋僅拍攝器材，但她事後看到畫面卻非如此；該醫美診所稍早也在臉書發出聲明稿，強調畫面會定期刪除，也絕對不可能外流，將會檢討相關診療流程，避免此類事件再次發生。

該名女子在臉書「爆料公社」發文表示，她日前在知名醫美診所發現做下體除毛的空間竟裝設監視器，她投訴後對方解釋只要拍到器材，讓她相當不滿，因為畫面中即可清楚看見顧客正在進行療程，她PO文指出「現在監視器都做廣角，擺放位置也會盡量挑選視野最佳處，我能不被拍到嗎？」

1名女子上網爆料該醫美診所將她帶到診療空間做冰敷時，她赫然發現天花板有監視器，對方解釋僅拍攝器材，但她事後看到畫面卻非如此。（翻攝自爆料公社）

該名女子表示，當天該空間是讓她冰敷私密處的，所幸她當下馬上發現監視器，才沒有躺在診療床，她事後要求看監視器畫面，對方表示調閱畫面須幾天，之後又改口說須經由院長確認，她之後提及要報警，對方才積極安排看畫面，而她說看到畫面後果真會拍到全身，而最後也是拖了許久才拿到畫面檔案。

對此，該醫美診所在臉書發表聲明，因為先前有其他顧客不慎觸碰儀器導致糾紛，才會設置監視器，而畫面都會定時刪除，絕不可能外流，因工作人員疏忽導致顧客誤解與不安，診所表達歉意，後續將檢討相關診療流程、加強員工教育訓練，避免此類事件再次發生。