台北富邦銀行積極響應政策、力挺中小企業及新創產業，榮獲金管會7項績優表揚！在金管會(7)日舉行的「本國銀行總經理聯繫會議及表揚典禮」中，北富銀榮獲金管會主委黃天牧頒發「辦理中小企業放款績優銀行優等獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」、「綠能科技產業特別獎」、「循環經濟產業特別獎」、「智慧機械產業特別獎」、「亞洲矽谷產業特別獎」及「國防產業特別獎」等7項績優獎項，體現北富銀在企金領域長期深耕布局、厚積薄發的專業實力。

針對中小企業融資，北富銀本期放款金額較上期增加近20％，中小企業客戶數亦增加近3千戶，月平均餘額更較上期增加達296億元，成長相當亮眼。

北富銀表示，近年來全行致力推動數位轉型，不僅在消費金融成果斐然，接連榮獲《工商時報》「數位金融獎」、《哈佛商業評論》雜誌「數位轉型鼎革獎」多項殊榮，更將數位思維與企金業務深度結合，發展出創新的「信貸工廠」模式，利用大數據、人工智能等科技，實現端對端流程的自動化、貸款審核的智能化和額度管理的精細化，有效解決中小企業授信中「風險識別困難」和「作業成本高」這兩大難題，大幅提升作業效率，使融資服務更精準高效並貼合客戶需求，也讓北富銀連續兩年榮獲政府紓困振興評比民營銀行效率第一名！

除了立足本身科技優勢以強化金融體驗，北富銀早在數年前就積極布局進行組織改造，從客群角度出發，重新定義企業金融的經營模式。北富銀表示，目前行內不僅針對大型、中型及小微企業各設有專責單位，能夠為客戶提供全方位、跨產品線的整合式解決方案，更進一步因應不同產業分別設立產業中心，例如半導體產業中心、民生醫療產業中心、智慧製造產業中心、運籌綠能產業中心、網通電子產業中心、鋼鐵石化產業中心等，把客戶經營從銷售式轉變為顧問式，延攬及培養產業專家，為客戶提供更具專業性、前瞻性的優質服務。此外，因應不同產業業態差異，北富銀也發展出區隔化的授信模組，在風險控管上更加精準，並能解決客戶實際痛點，創造產業與金融機構的合作雙贏。

對於本次金管會表揚肯定，北富銀表達感謝之外，也強調獲獎只是開始，未來北富銀會持續強化科技賦能、推進普惠金融，全力支持產業升級，發展兼顧人文關懷及倫理價值的金融創新，建構更友善、便利、安全的金融服務環境。