香港保安局局長鄧炳強今天說，未來基本法第23條進行立法時，可能會加強著墨於「間諜罪」。他提到，美國中央情報局有「中國任務中心」，政府當局有需要應對。

官方香港電台報導，鄧炳強表示，基本法23條列明香港需要立法禁止7類罪行，當中5類並未包含在港區國安法內，即使現行的刑事罪行條例也不足以應對。

他說，因應過去兩年本地發生的事情，23條立法時，可能要加強對涉及間諜罪行的著墨，加上美國中情局日前透露旗下有「中國任務中心」，「相信聰明的香港人會想像到中情局會以甚麼方式獲取情報」，政府要予以應對。

鄧炳強說，下屆立法會會期可望展開基本法23條的諮詢及立法工作。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。

2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大去年主動為香港訂定國安法，但只納入23條部分規定，其餘留待港府自行立法。（編輯：楊昇儒）1101008