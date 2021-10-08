金管會今日表示，金管會與駐台北以色列經濟文化辦事處(ISECO)於日前在金融科技創新園區以實體及視訊方式合作舉辦「2021台以金融科技座談」，由金管會黃主任委員天牧、以色列駐台代表柯思畢(Omer Caspi)及駐台北以色列經濟貿易處處長藍子律(Tslil Lahav)開幕致詞。座談活動由雙方相關官員簡報其國內推動金融科技發展現況，向雙方業者說明，有助於深化台灣與以色列之雙邊金融科技交流。

黃天牧表示，金管會致力推動金融科技創新發展，於推動電子支付、純網路銀行、辦理開放銀行、培育金融科技人才、鬆綁法令上皆有相當程度進展，並已於2020年8月發布「金融科技發展路徑圖」，作為我國未來3年推動金融科技發展之政策。透過形塑友善之金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式發展，以達到普惠金融的目標。期盼藉由本次座談能讓雙方更瞭解彼此推動數位金融的經驗與觀點，增進未來合作契機。

柯思畢表示，駐台北以色列經濟文化辦事處過去三年持續致力推廣以色列金融科技，包括多次陪同我銀行公會代表團訪問以色列，亦積極邀請以色列專家於台灣相關活動中分享經驗，讓台灣產官學界認識最新的以色列金融科技技術；期望本次座談能為雙方產業於未來討論奠定更穩健長遠的基礎，並與金管會深化合作。

藍子律表示，在疫情衝擊的2021年，以色列金融科技產業表現依舊亮眼；國際間對於以色列金融科技產業的投資、線上支付、金融相關企業解決方案的需求、以色列金融科技產業IPO及收購等都有顯著增長；期望以色列的創新精神及靈活科技能與台灣的穩健金融環境及永續經濟深化連結，共創無限可能。