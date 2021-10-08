阿富汗北部昆都茲市（Kunduz）的一座什葉派清真寺8日發生致命爆炸，媒體稱至少造成上百人死傷，不過目前仍不清楚誰是幕後黑手。

當時這座清真寺正進行週五的祈禱，因此有大量民眾遭到波及。印度「新德里電視台」（NDTV）引述一名當地的無國界醫生組織醫院人員，稱該醫院已接收超過15具遺體和90名傷患；《今天海灣報》（Gulf Today）稱至少有50人喪生、90多人受傷；一名目擊者則告訴俄羅斯「衛星通訊社」，爆炸導致至少30人死亡、70人受傷。當地新聞媒體「Aamaj News」更在推特上表示，目擊者稱可能有近百人死亡，並出現大量傷患，當地醫院的血庫庫存量已告急。

🚨#AFGHANISTAN🇦🇫



DECINE DI MORTI a causa dell'esplosione nella moschea sciita di #Kunduz durante la preghiera del venerdì. Ancora sconosciuti i responsabili dell'ennesima carneficina. Lo riportano i media locali. pic.twitter.com/Uy8BC7LXMO — Asiablog.it (@Asiablog_it) October 8 2021

阿富汗一處什葉派清真寺在8日發生爆炸，造成多人死亡。（圖／美聯社）

阿富汗一處什葉派清真寺在8日發生爆炸，造成多人死亡。（圖／美聯社）

阿富汗一處什葉派清真寺在8日發生爆炸，造成多人死亡。（圖／美聯社）

「路透社」報導，塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在推特承認，一間「什葉派同胞」的清真寺發生爆炸，導致出現死傷，並稱一支「特殊單位」正趕往現場進行調查。

目前還沒有個人或組織宣稱犯案，不過阿富汗近期發生多起恐怖攻擊，包括3日造成十多人死亡的喀布爾爆炸案。隸屬於「伊斯蘭國」（ISIS）的武裝團體已聲稱自己是部分事件的幕後黑手，且遜尼派極端組織本就經常對什葉派平民或目標發動攻擊。

「半島電視台」（Al Jazeera）指出，自8月塔利班掌控阿富汗以來，與其同屬遜尼派的ISIS武裝團體正增加襲擊頻率，大幅削弱塔利班政權於當地的聲望，因為其先前聲稱該國「正處於前所未有的和平與安全之中」。