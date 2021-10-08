神舟十三號近期將上太空，相較神舟十二號，駐留太空時間大幅翻倍至6個月，同樣也是以3人組的陣容，但不一樣的是，其中還有1名女性太空人參與，鑑於女性生理期的不便之處，且有別前幾次大陸女性太空人任務執行時間較短，這次星際之旅不管對她身體或心理上，都是一大挑戰。

神舟十二號於上個月凱旋而歸，在地面和太空雙方的配合之下，成功完成飛船與核心艙分離，安全返回地面，但在分離後，3名太空人為了替神舟十三號做準備，進行下往上與核心艙進行首次逕向交會，模擬神舟十三號的交會過程。

目前神舟十三號載人飛船和長征二號F遙十三運載火箭組合體，已轉運至酒泉衛星發射區，計畫近期擇機實施發射。

陸媒報導，此次神舟十三號3名太空人踏上星際征途，為期長達6個月，再度刷新神舟十二號駐留太空3個月的紀錄，據稱，這3名太空人為神舟十二號後備太空人，分別是翟志剛、王亞平和葉光富，其中王亞平有望成為首位進駐大陸太空站的女性太空人。

用於運送太空人生活物資的天舟三號貨運飛船，已經在上個月升空，將補給物資送上太空站，除了相關設備、食物以外，還包括針對女性的服裝、衛生用品、化妝品等，都是為女性太空人特地準備。

然而，長達6個月的任務時間，女性的生理期無疑是一大難題，在過去很長一段時間中，成為阻擋女性進入太空的一座大山，儘管過去血流不止、月經倒流等理論已經被推翻，但生理期對女性太空人而言，仍是一件很難處理的事情。

鑒於過去太空任務執行時間較短，因此就有服用藥物推遲經期的方式，但長期服藥亦不妥，也能夠透過衛生用品來解決，但在太空中的用水和保持個人衛生相對有難度。

由於目前並未有更好的解方，具體仍須醫生與太空人協調身體狀況，不同於前2次大陸女性太空人執行任務時間較短，此次長達6個月的太空之旅對女性太空人身心上都是一大挑戰。