52歲武打女星楊麗菁，8日在榮總照顧父親時，自稱遭1民眾無故毆打，下午委託經紀人前往北投分局提告，警方表示已受理被害人報案，現正調閱監視器，儘速傳喚被控施暴的民眾到案說明。

據楊麗菁表示，8日上午她在一樓大廳做快篩，意外與1名男子撞到，她當時看對方快跌倒，還出手扶對方，不料對方便揮拳攻擊她。

楊說對方好像暴走般不斷罵人，且作勢攻擊她，後來對方憤然離去，連串意外讓她覺得莫名其妙，決定下午委請經紀人前往警局報案，警方表示已掌握對方身分，近日將傳喚他說明，全案依傷害罪偵辦中。