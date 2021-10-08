由武漢台資協會與旺旺中時媒體集團時際創意傳媒共同舉辦的「武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽」已邁入第七屆，主旨在提供新創團隊與企業展現創能的機會平台，期盼透過賽事發掘並支持具有潛力和創新力的創意團隊和新創企業。本屆總獎金高達近150萬台幣，藉由兩岸青年創業思維的腦力激盪與交流競賽，為青年創造更多發展及創業機會與資源。

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽，參賽選手帶著吉祥物報到。(攝影/林勝發)

台灣菁英賽總計有31組團隊報名，經過第一階段書面審查，總計有22組團隊於10月8日在台北中國時報大樓進行複賽簡報，預計選出十組優勝團隊，於11月16日透過視訊連線方式與武漢賽區10組團隊一起進行決賽。

進入複賽團隊皆非常年輕、有創意，參賽項目大致包含：醫藥生技、新媒體、亞健康、數位教育、公益、表演藝術、遊戲娛樂、寵物服務、創新管理等產業。評審之一厚德管顧（基金管理）副總裁陳正男表示：「台灣的團隊優點在於非常奔放、有多元化的創業主題、不同的產業、非常靈活與機動性等優勢」，「希望他們能夠積極地爭取這樣難得的機會，去跟中國的市場多做一些創業上面的交流，也為自己公司的長遠發展，爭取到更好的資源。」

評審，台灣國際公共關係協會理事長，同時也是樂高渥克執行的張郭慶輝給選手的建議：「畢竟是一個非常在意商業模式的競賽，所以未來不管你的夢想有多遠大，你可能都必須要在商業模式或是可能性這件事情上面能夠說服評審，才會得到青睞。」中華大健康服務促進會呂庭華理事長表示有些新的項目，也想吸金大陸，我覺得透過賽事平台是很好的一個機會。

玄奘大學研發長邱琪瑄教授表示：這次擔任評審，看到非常多主題是跟生技有關，表示台灣的生技產業已經到了一個蠻成熟的地步，驚訝有蠻多大型或者是一些已經發展非常完整的公司，有興趣到大陸發展。另外，有些青年團隊雖然他們的東西比較理想化、商業性比較不足，但是可以看他們的活力，因此我對青年創業這部分深具信心。

參賽團隊，臏臏工作室與評審邱琪瑄合影。 (攝影/林勝發)

經過激烈的競爭，以下為入圍前十名的公司及專案名稱：瞬間移動股份有限公司、桓康生醫有限公司、嘉慈生技有限公司、中華李珍生醫有限公司、方舟教育、中華酷課有限公司、富可夢數位娛樂股份有限公司、臏臏工作室、嗚尼可寵物企業、凱義品牌整合行銷管理顧問公司，恭喜進入前十強的團隊。

進入決選的團隊11/16日將通過連線方式進行兩岸PK，勝出團隊有機會取得武漢台資企業協會創業導師們的專業輔導或天使投資機構的青睞。創業是許多人的夢想，然而能成功的人卻為數不多，若能透過創業導師的引領，減少摸索時間與前期的困境，大幅提高實現夢想的機率。

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽評審：玄奘大學邱琪瑄研發長。 (攝影/林勝發)

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽評審：厚德管理顧問股份有限公司 (基金管理) 陳正男副總裁。(攝影/林勝發)

第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽評審：中華大健康服務促進協會呂庭華理事長。(攝影/林勝發)