遊戲廠商智冠科技（5478）公告9月營收5.49億元，月增7％、年減11％。智冠表示，9月營收成長原因主要受到國際級遊戲服務帶動下，網路廣告投放量能及通路廣宣業務均有顯著提升，挹注營運動能。

智冠第三季營收15.83億元，季減13％、年減10％。累計今年前三季營收51.42億元，年減7％。以獲利來看，智冠上半年歸屬於母公司業主稅後淨利4.33億元，年減13.3％，每股盈餘3.57元，主要是因為去年上半年受到《三國群英傳M》以及《古劍奇譚》推出，基期較高，加上今年上半年無遊戲新作推出，營運動能較為趨緩。

展望第四季，智冠表示，子公司遊戲新幹線聯合發行手遊《三國群英傳M》將於10月19日改版推出全新兵種「御皇兵」，並開放全新副本挑戰和世界地圖等內容；代理線上遊戲《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》也將陸續改版加入多項玩法與活動，將有望藉由內容更新，刺激遊戲消費力道。

近期智冠除了持續擴展與國際級遊戲合作，拓展服務營運規模，旗下授權的手遊《天地劫》IP授權也已在中國穩定挹注，且台港澳市場即將開始加入貢獻。

另外，在新遊戲部分，智冠子公司中華網龍（3083）兩款開發中手遊新作《天子傳奇M》、《尋秦記》全力籌備中，其中，玄幻仙俠MMORPG手遊《天子傳奇M》是以香港知名漫畫家黃玉郎筆下同名作品IP為基礎，線上遊戲推出至今已屆10年，仍在穩定經營中，累積400-500萬會員，35萬人同時上線成績，而除了華文地區以外，在泰國、印尼、日本、馬來西亞等地也都相當受到玩家歡迎。

而改編自知名黃易小說IP的MMORPG手遊《尋秦記》也是相當經典的IP，智冠表示，預計其中一款將會在今年第四季推出，另一款將落在2022年，新手遊推出後若市場反應不錯，也將會是智冠第四季營運主要動能，推出後有望提升自有遊戲產品占比。

在金融科技部分，子公司藍新集團因應電商網購消費的強勁需求，持續為網路商店提供多元金流服務，同時也持續串聯擴增包含物流系統、電子發票等各式加值應用，提供商店經營所需的全面性服務支持，隨著各項計畫相繼上線，增添營運成長機會。