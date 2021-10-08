景文科技大學選送旅遊系4名優秀學生在9月前往杜拜世界博覽會參與國際服務及大型會展活動實習。（景文科大提供）

景文科技大學選送旅遊系4名優秀學生在9月前往杜拜世界博覽會參與國際服務及大型會展活動實習。（景文科大提供）

景文科技大學為拓展學生國際視野，透過教育部學海築夢2020杜拜世界博覽會餐旅實習計畫，經過一年的國際評選、培訓，最後選送旅遊系4名優秀學生在9月前往杜拜世界博覽會參與國際服務及大型會展活動實習，將台灣學子的國際視野推廣進到中東阿拉伯世界。

2020杜拜世界博覽會由於疫情因素，展延到2021年10月1日到2022年3月31日為期六個月，在阿拉伯聯合大公國杜拜盛大舉辦，共192個國家及地區參與本次國際最大的文化盛會。

景文科技大學觀光餐旅學院將國際實習觸角透過此盛會延伸到中東阿拉伯地區，感謝在教育部學海築夢計畫支持下，旅遊管理系許育嘉、陳玥彤、謝喬欣及方羿涵四位優秀菁英同學，透過國際選才及培訓課程，於9月11日出前往杜拜，透過半個月的穆斯林服務培訓課程後，後續在杜拜世界博覽會場實習為期六個月。

景文科大觀光餐學院胡宜蓁院長認為，目前雖然世界Covid-19疫情逐漸趨緩，但仍以學生安全為最優先考量下，國際觀光餐旅人才海外培訓實習，仍須持續進行，提供台灣觀光餐旅學子更多跨國實習機會提升其國際視野。

實習計畫主持人旅遊管理系老師邱鴻遠表示，世界博覽會為世界最大的跨國性文化活動，尤其是本次世界博覽會位於中東的杜拜。穆斯林占了全世界24％的人口，約為18億。相信未來穆斯林旅遊人才的培育，是台灣旅遊業的重要發展項目。