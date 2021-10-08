蔡英文總統今在臉書表示，國慶連假前的重要消息，基本工資連續六年調漲；「面對疫情挑戰，我們的經濟仍能維持成長，這要歸功於每一位國人共同的努力」。

蔡英文指出，這一年多來，感謝大家團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱。政府也應該將經濟成長的果實，回饋給辛苦的勞工朋友，照顧每一位勞工。

蔡英文說，今天，基本工資審議委員會決議調漲基本工資，這也是在我任內以來，連續第六度調漲基本工資。同時，針對疫情當中受損的產業，我們也會有相關的配套措施，協助產業度過難關。

蔡英文說，經過這六次調漲，基本工資已經從20008元調漲為25250元，時薪也一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。

蔡英文說，此外，今天可以開始領取 ＃振興五倍券 的紙本券，數位券及紙本卷也都從今天正式開放使用。「目前疫情獲得一定控制，接下來的階段，要全力拚振興，強化觀光消費的力道，協助百工百業重上軌道，我們一起來努力」。