僑泰高中應屆畢業生陳俊宇（右），勇奪第51屆全國技能競賽中餐烹飪賽銅牌。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中應屆畢業生陳俊宇，參加第51屆全國技能競賽中餐烹飪賽，3天的比賽中，第二天蔬菜類，被評審認爲太過「西」式而被評為C，但他迅速調整心情，在接下來的賽事，都拿下最高分，最終奪下銅牌，校方8日公開表揚，並頒發6萬6千元的獎學金，勉勵他能持續精進技能，未來在中餐領域中發光發熱。

本次中餐烹飪競賽以「宴客菜」為主題，3天內密集進行5場賽事，每場主題不同，共有冷盤、蔬菜、家禽家畜、水產、點心等5類。在第二場蔬菜類的競賽中，評審認為陳俊宇的筍料理做法太過「西式」，不符合中式料理的精神，被評判為C等級，但陳俊宇並沒有因此氣餒，調整心情後，隔天在「水產」、「點心」類拿下全場最高分，最終順利奪下銅牌。

陳俊宇表示，比賽過程難免會有慌亂的時候，但他很快讓自己冷靜下來，重新思考流程，並用經驗和創意克服難關。

指導老師郭小萍表示，陳俊宇國中時為體恤父母辛勞，到餐飲業打工貼補家用，開啟他對餐飲的興趣。進入僑泰高中就讀並獲選為技藝競賽選手後，每次練習後仍主動洗碗、拖地，從廚房中最基本的事情做起，謙虛踏實的性格讓人印象深刻。

實習主任陳世杰也說，由於受疫情影響，陳俊宇有近3個月的時間無法到校練習，但他仍持續透過視訊方式與指導老師聯繫，針對製作過程及擺盤與老師討論。開學後除要忙大學的線上課程，每日仍堅定地返校練習，認真的態度和毅力與令人敬佩。

校長温順德表示，僑泰高中升學與技藝並重，重視學生的適性發展。陳俊宇不但在全國技藝競賽拿下銅牌佳績，更透過技優保送管道錄取國立高雄餐旅大學，優異的表現足為全校同學楷模。