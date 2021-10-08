香港保安局長鄧炳強今於施政報告相關措施記者會表示，《基本法》23條有7類罪行，其中2類國安法已經涵蓋，其餘5類包括叛國和煽動叛亂等，23條立法尤其需要針對間諜行為，昨日美國中央情報局表示已成立「中國任務中心」，香港特區政府需要作出應對。

被問到在台犯下女友命案的犯嫌陳同佳案，鄧炳強說，陳同佳希望回到台灣接受法律制裁，但台灣不願意讓他入境，台灣已有足夠證據審理案件，只要停止把弄政治，容許陳同佳入境接受審訊，事件就可以完滿解決，他希望台灣當局以法治精神，讓公義得以彰顯。

鄧炳強稱，香港在中央政府協助下，社會秩序重回正軌，但部分危害國家安全的暴力分子仍死心不息，以媒體、文化藝術等日常活動作掩飾，滲透和鼓吹港獨意識，又發佈虛假訊息，煽動對中央和特區政府的仇恨，政府不能掉以輕心，將就基本法23條立法作出考慮，並就網路安全立法作研究，訂明關鍵基礎設施營運者的網路安全責任，會就立法諮詢公眾和業界。