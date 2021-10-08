台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）8日公告，9月份自結營收為新台幣2.85億元，雖較上月微降，但較去年同期成長16.27％，累計前九月自結營收為28.12億元，較去年同期成長23.55％。

總經理楊韻蒔表示，9月因工地缺工情況仍峻，客戶工程進度落後導致交貨週期變慢，致使得9月出貨量較前一月略降，隨著疫苗施打率增加、疫情趨緩及重啟經濟活動等帶動之下，缺工狀況減緩後，沛波未來營運將重回成長軌道。

沛波表示，今年第三季受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，展望第四季，因台商回流建廠需求大增及基礎建設等公共工程推動等，使鋼筋需求持續暢旺，隨著旺季來臨及鋼價維持高檔下，可望進一步推升沛波業績表現，公司對第四季展望持樂觀看法。此外，位於彰濱工業區之新廠自9月下旬落成遷入後產能擴增，在產能挹注與旺季來臨雙重加持下，將為第四季業績增添助力。