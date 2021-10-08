台南水情即時通新版頁面。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南水情即時通新版頁面。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

已經推出8年的「台南水情即時通」App，整合水利署等各單位的台南市水情資訊，是台南市政府力推的防災軟體，為了提供使用者更能輕鬆上手介面，近月來已全面設計改版，預計10月底前正式上線。

台南市水利局表示，台南市西半部地勢低平，易淹水地區面積為全國之冠，市府因應全球智慧化趨勢，將資訊科技結合物聯網，提供水情資訊予民眾以利防災，「台南水情即時通」App推出8年來已有8萬人次下載，民眾也提供許多改良建議。

水利局表示，「台南水情即時通」App匯集了台南市政府、水利署、中央氣象局、農委會水土保持局等相關單位的水情資訊，以往條列式頁面稍嫌呆版，新版App操作介面及資訊呈現方式更簡單直覺。

新版App內容分成8大警戒類型，包括流域、淹水、河川水位、區域排水、路面淹水、水庫洩洪、土石流及枯旱預警圖，搭配App內建的行動定位服務，使用者只要在首頁點擊圖示，即可查自己所在行政區之警戒狀態，使用者也可自設警戒推播，首頁亦增加「我的最愛」功能，使用者可將最常使用的頁面加入，以便迅速查看重要訊息。

水利局表示，新版App還導入「台南市政府災害應變告示網」告警訊息、道路封閉推播訊息的跑馬燈，讓使用者能提早因應，避開封閉路段。此外，水利局將持續擴充新功能，如路面淹水感測器事件最大積水深度、時間及水位歷線圖等視覺化功能，使民眾更能了解水情資訊。

為了推廣民眾下載「台南水情即時通」App，水利局每年資訊展時都會參展推廣，並且於各區公所舉辦防災演練或防災宣導時加強推廣，希望相關防災人員都能下載使用，即時掌握水情資訊。