新北市中和警分局加強巡邏，確保民眾可以順利領取五倍券。（中和警分局提供）

振興五倍劵紙本將自今（8日）起開放領取，新北市中和警分局7日起因應大批紙本券自統倉、物流中心轉運到郵局、超商等通路，規劃押車隨扈運送安全維護。

中和警分局表示，轄內領取振興五倍券地點計有郵局12處、超商329處，除了期前妥適規劃安全維護工作，並建立密切聯繫管道，及規劃各派出所、警備隊、交通分隊與偵查隊加強複式巡邏及定點守望路檢方式，以確保五倍券發送期間民眾領取安全無虞，落實政府振興經濟的美意。

這裡優惠更多喔，小心這是詐騙，中和警與超商共聯防，打擊詐騙，無所遁形，超商5倍卷提領在即，歹徒宵小無不開始覬覦，中和警分局表示，若接獲來電宣稱五倍券申請流程出現錯誤，要求透過網路銀行或ATM解除分期付款等程序，其實就是詐騙手法，也提醒民眾，五倍卷的相關領取管道務必以官方公告為主，切勿隨意流出個人訊息，倘有疑問，可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。

另外基於考量到詐騙集團可能利用振興五倍券發放的機會，分局針對金融機構、超商期前規劃聯繫宣導共同反詐騙工作，希望行員及店員多一份關心、提醒，以減少民眾財產損失；另外也特別請郵局、超商能強化監視錄影設備，以避免發生紛爭或遭有心人士覬覦。同時也籲請民眾提高警覺。