「雞排妹」鄭家純昨晚與經紀人康姐直播大爆脫口秀女星兼前師妹龍龍說謊、假哭內幕，「屠龍」直播吸引超過6萬網友在線觀看，令龍龍毫無招架之力，只能在臉書PO文表示被切割了，順便發表不自殺聲明要粉絲放心。豈料，這場雞龍大戰今日又有新進展，那就是PTT名人「我是小生」決定開告雞排妹了！

「我是小生（mrp）」是PTT男女版的名人，以理性感性兼具的回文出名。然而他今日突然在臉書PO出律師聲明，透露今日下午打給律師說：「鄭家純的媒體聲量那麼大，粉絲那麼多，就算我是被無端攻擊的人，是不是永遠不會有人站在我這邊，也不會有人幫我們家？那我還告嗎？」

律師告訴他：「你要做的只是告訴大家，不要畏懼言語霸權，反對言語霸凌。」所以「我是小生」決定開告雞排妹妨礙名譽與言語霸凌，「我接受了，就坐在這裡等鄭家純，給我一個解釋和道歉。」

雞排妹本人回應。(翻攝我是小生臉書)

至於為何「我是小生」會提告雞排妹？原來是雞排妹昨日屠龍直播過程中，看到「我是小生」進來直播，劈頭就罵：「我是小生給我滾，我不歡迎你來看我的直播。」令不少網友好奇兩人之間有何過節。

雞排妹隨後也在我是小生PO文底下回應兩人過節，稱她7月捲入感情風波，卻被對方惡意留言「所以會辦展覽嗎？」，反擊「我是小生」告人還要發文，想要流量她給，不客氣。