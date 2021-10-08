香港保安局長鄧炳強與政制及內地事務局長曾國衛，均為香港中文大學校友，二人今日被問如何看待中大學生會解散。鄧炳強稱，對中大學生會「取消」「有點傷感」，有留意到學生會的公告。而「如果作為一個組織，連根據法例登記，這個合法手續、應負責任，都不去負，其實我都有點遺憾」。

曾國衛表示，對近年見到中大情況，特別是學生會作出很多倒行逆施的情況深表遺憾，「對今次解散學生會的安排上，只能說在這方面感到有些可惜，未能發揮維護學生及中大校友權益，過去我們在中大亦不會有這樣處理的方式。」