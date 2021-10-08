不具律師資格的張姓男子替人撰寫民事起訴狀催討債務，被台南高分院依違反律師法判刑6月得易科罰金確定。（本報資料照片）

只有國中學歷且沒有律師證書的張姓男子，竟然替何姓男子撰寫民事起訴狀，向蔡姓男子追討債權44萬300元，並約定可分得討回借款的3成。由於張男不但打贏官司，還獲得13萬多元的報酬，經嘉義地院發現告發由嘉義地檢署依違反律師法起訴後，一審原本判刑5月，但台南高分院以張男有業務侵占罪前科認定為累犯，加重改判6月得易科罰金確定，全案不得上訴。

判決指出，何男與蔡姓男子有金錢借貸糾紛，經由趙姓友人的介紹，委託張男以提起民事訴訟的方式向對方追討債權，並約定事成後張男可分得討回借款的3成。

沒有律師證書的張男，明知依法不能執行業務，竟於2013年4月22日替何男撰寫民事起訴狀，並擔任送達代收人，向嘉義地院朴子簡易庭訴請蔡男應給付何男44萬300元，以及自2011年4月30日起至清償日止，按月賠償違約金1萬2000元。

案經朴子簡易庭審理後，同年5月、7月、8月間，張男更三度替何男製作民事起訴狀、聲請狀、陳述意見狀、聲請狀，法官於同年12月18日判決何男勝訴。事後，朴子簡易庭發現張男涉嫌違反律師法，經向嘉檢告發偵查起訴。

庭訊時，張男承認確實製作書狀寄送到原審法院並擔任送達代收人，但否認違反律師法；他還辯稱，書狀係依兩造傳真來的內容，找人以電腦打字，再由他蓋上何男私章後，寄送到原審法院，除了起訴狀內容有參與共同討論外，其餘書狀都是依傳真內容格式一字不改找人繕打用印後寄出。

張男還表示，先前也曾幫八大行業的老闆，針對欠債客戶及員工簽發的支票，以支付命令的方式追償債務，並約定可獲得追討回來的錢3成，何案也是如此處理。

案經嘉義地院判刑5個月後，張男不服上訴二審。台南高分院合議庭認為，張男自承有非訟及多次追討債務成功的案例，可見具有撰寫書狀的相關法律知識；加上該書狀訴訟標的金額44萬餘元，勝訴後可獲得13萬餘元的報酬，已遠高於現今一般律師所能獲得酬金行情；同時，張男先前曾犯業務侵占罪被判刑1年2月徒刑，執行完畢未逾3年即再犯本罪，應依累犯規定加重其刑。